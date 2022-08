Il retroscena: Mazzarri e il Marocco, accordo saltato tra clausole e staff

Walter Mazzarri ha trattato a lungo con la Federazione marocchina, ma ormai non ci sono più margini perché possa diventare il commissario tecnico nell’anno che porta ai Mondiali in Qatar. L’accordo è saltato per un problema di budget, a Mazzarri non avrebbero concesso tutti gli uomini dello staff perché c’è altra gente sotto contratto. E poi i dirigenti marocchini avrebbero voluto mettere penali e clausole importanti, alcune fuori luogo come per esempio quella che l’impegno sarebbe stato nuovamente discusso in caso di mancato passaggio del turno dopo la prima fase. Insomma, tagliole una dietro l’altra che hanno portato Mazzarri alla decisione di non andare avanti. Il tecnico di San Vincenzo è tornato in Italia, aspetterà altre occasioni, avrebbe accettato volentieri il Marocco ma soltanto se ci fosse stata la possibilità di svolgere il lavoro senza limiti e vincoli.