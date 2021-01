Il retroscena: Matteo Lovisa smonta il Pordenone, Diaw via a prescindere. E ne arrivano due

Davide Diaw è arrivato la scorsa estate a Pordenone, ulteriore conferma delle ambizioni del club. Ma va via a gennaio, appena pochi mesi dopo, malgrado una classifica interessante. Questione di plusvalenza, certo, ma anche un modo da parte di Matteo Lovisa, operativo sul mercato, di smontare una squadra che stava facendo bene.

Le cose stanno come vi avevamo anticipato: c’è un accordo tra Pordenone e Toro ma se i granata potessero prendere Sanabria (espulso ieri durante la gara del Betis Siviglia) e ci proveranno con forza, rinuncerebbero a Diaw. Ma quest’ultimo andrà via a prescindere, ancor prima del prossimo impegno del Pordenone: come anticipato nei giorni scorsi, la Spal è forte sull’attaccante, non più su Di Carmine (che ha scelto il Crotone). E Diaw resterà quasi sicuramente un sogno di mezza estate che poi svanisce all’improvviso.

Il Pordenone si cautelerà con l’arrivo di due attaccanti, Morra dalla Virtus Entella e – come già anticipato – Strizzolo dalla Cremonese.

Foto: Sito Pordenone