Il retroscena: Matic chiede la luna. Almeno otto milioni di ingaggio

Nemanja Matic è di sicuro un grande centrocampista, ha un contratto in scadenza con il Manchester United (con opzione a favore del club) ma per accordarsi chiede tanto. In pratica, la luna. Almeno otto milioni di ingaggio a stagione, compresi i bonus, probabilmente perché è consapevole che si tratta dell’ultimo vero grande contratto della sua carriera. L’Inter lo aveva seguito fino a 15 giorni fa, poi ha mollato la presa, perché ha altro obiettivi (Vidal in testa) e perché ha fatto diverse considerazioni sul suo utilizzo e sulle rischiaste. Il Milan ha ascoltato e mai approfondito. Il futuro di Matic può essere altrove, chi esaudirà le sue mega richieste?

Foto: Independent