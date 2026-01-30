Il retroscena: Mateta stregato dal Milan. La svolta della notte e le motivazioni

30/01/2026 | 10:15:50

“Il Milan cerca di fare uno scherzo al Nottingham”. “Il Milan può inserirsi ancora per Mateta”. Ne abbiamo lette tantissime nelle ultime 24 ore, dalla Francia e dal Belgio, ma di concreto – davvero concreto – c’è stato quanto raccontato e anticipato nella notte. Inserimento forte del Milan, garanzia di chiudere l’operazione a giugno ma con la possibilità di anticipare a gennaio: rispetto al tweet dell’1,17 stanno arrivando conferme di ogni tipo. Il Nottingham all’improvviso scivola nelle retrovie dopo essere stato “fissato” in cima alla lista. L’unica verità assoluta è quanto svelato nella notte all’1,17: il Milan si è inserito con forza per giugno o gennaio, male che vada per l’estate con la possibilità di anticipare se per caso ci fosse un’opportunità in uscita per Nkunku. Ovviamente anche il Crystal Palace dovrebbe trovare un sostituto all’altezza. Il resto appartiene al mondo delle ricostruzioni in differita, ma ci sono alcuni retroscena importanti. Due sere fa il Milan ha mandato in avanscoperta Moncada con gli agenti di Mateta per ribadire il grande interesse di sicuro per l’estate ma con la possibilità di anticipare a gennaio e comunque chiudere la trattativa adesso per luglio. Chi rappresenta Mateta ha avvertito il calciatore che ha aderito con grande entusiasmo. Adesso tireranno fuori le storielle del suo gradimento per la Serie A per una ricostruzione in differita e per dire “io c’ero”: tutto vero, ma l’unica realtà è che il blitz del Milan è stato improvviso, sorprendente, clamoroso. Dopo le 22 di ieri Furlani ha dato il via libera all’operazione, adesso non resta che attendere la tempistica (gennaio o giugno) perché Mateta ha fatto una scelta tutta rossonera. E probabilmente la Juve ha sbagliato strategia…

Foto: Instagram Mateta