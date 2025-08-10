Il retroscena: Mateta, l’Atalanta stravede ma ora il Crystal Palace gioca al rialzo. E su Muniz…

Momento storico per il Crystal Palace con la vittoria ai rigori sul Liverpool e la conquista della Community Shield. Grande pomeriggio anche per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997, che ha segnato uno dei due gol durante i tempi regolamentari e prima della svolta dagli undici metri. Ora l’asticella si alza perché l’Atalanta, pronta a presentare una proposta da 40 milioni bonus compresi, è consapevole che il Crystal Palace potrebbe alzare sempre più pur di non privarsi di un attaccante così importante, a maggior ragione dopo aver conquistato un trofeo così prestigioso. Aggiornamento su Muniz: c’è apertura totale degli agenti, ma non ancora quella del Fulham. In un senso o nell’altro l’Atalanta vorrà una risposta rapida in modo da tirare le somme e decidere cosa fare.

FOTO: Sito Palace