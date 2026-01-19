Il retroscena: Mateta, la Juve sapeva (e sa) tutto. L’alternativa En-Nesyri

19/01/2026 | 23:59:46

Mateta e la Juventus: vi abbiamo spiegato lo stato dell’arte, il muro crollato e gli accordi con l’attaccante sull’ingaggio, il tentativo di anticipare a gennaio. Una cosa va aggiunta per onestà di cronaca: la Juve sapeva che il Crystal Palace avrebbe giocato al rialzo, che avrebbe chiesto una cifra non lontana dai 40 milioni, il disperato tentativo degli inglesi di restare aggrappati al principale riferimento della squadra in un momenti difficile per il club. Quindi, nulla di nuovo: se hai in pugno l’attaccante, paghi la cifra che chiedono oppure vai lungo. Vedremo come finirà, per uscire dal vicolo bisogna solo pagare. E siccome hai voglia di un attaccante centrale diverso, non ci sono altre strade se hai fatto una scala gerarchica. Su En-Nesyri confermiamo quanto abbiamo raccontato sul sul nome accostato giorni fa dalla Turchia sia alla Juve che al Napoli: fino a 48 ore fa la Juventus non aveva mosso passi ufficiali perché concentrata su Mateta. Se i bianconeri molleranno definitivamente la presa su Mateta, questo lo vedremo, En-Nesyri può diventare una soluzione nel testa a testa con il Napoli. Ma sarebbe un’alternativa rispetto alla prima scelta Mateta.

