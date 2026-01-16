Il retroscena: Mateta-Juve, contatti sempre più fitti con gli agenti. E un vantaggio

16/01/2026 | 22:53:57

Inevitabile che la Juventus pensi all’attacco del futuro con Vlahovic in scadenza e scarsi margini per il rinnovo. Jean-Philips Mateta, classe 1997 del Crystal Palace in scadenza di contratto nel 2027, è un nome concreto, il gradimento è totale. E può succedere di tutto anche in questa sessione. Rispetto alle indiscrezioni su qualche quotidiano di quattro giorni fa e al video che abbiamo pubblicato ieri mattina, possiamo aggiungere che i contatti con gli agenti del francese sono sempre più fitti. Il gradimento totale. E che aver giocato di anticipo può rappresentare un vantaggio non indifferente. Sulla valutazione del Crystal Palace inutile sottilizzare troppo: se la richiesta attuale può essere superiore ai 35 milioni, in estate e con il contratto in scadenza un anno dopo in qualche modo dovranno leggermente scendere. A maggior ragione se Mateta, profilo di indubbie qualità, dovesse scegliere la Juve e respingere al mittente le altre soluzioni, proprio per questo motivo i bianconeri stanno lavorando in modo fitto con gli agenti per arrivare a una quadratura, con la possibilità di anticipare l’operazione. E la totale apertura non è un passaggio banale, aspettando i prossimi e imminenti aggiornamenti. Sulla carta per l’estate più che per questa sessione di mercato perché oggi la Juve ha tre attaccanti, considerato che Vlahovic cercherà di bruciare le tappe per anticipare il rientro. Ma siccome le mosse estive si preparano quattro o cinque mesi prima, vale la pena di continuare a seguire gli sviluppi. Senza escludere manovre a sorpresa e in anticipo malgrado un attacco che prevede il ritorno di Vlahovic quando guarirà dall’infortunio.

Foto: sito Crystal Palace