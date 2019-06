Il retroscena: Massara tra il suo maestro Sabatini e la tentazione Fiorentina

Frederic Massara ha risolto due giorni fa (mercoledì) il contratto che lo legava alla Roma e ora dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Vi avevamo parlato di una possibilità Fiorentina, oltre che del rapporto di ferro con il suo maestro Sabatini che gli potrebbe proporre un ruolo importate al Bologna, indipendentemente dal destino (oggi non in discussione) del direttore sportivo Bigon. Ma Massara potrebbe decidere di andare da solo per procedere poi alle altre scelte, compresa quella dell’allenatore. È una situazione da monitorare in attesa delle prossime evoluzioni, gli indizi ci sono. E Di Francesco? Ha lavorato con Massara e anche con Gandini che potrebbe avere un ruolo nel club viola. Due giorni fa l’ex tecnico della Roma è andato a cena con la Samp, che ha un accordo con Pioli. In attesa di ulteriori sviluppi sul suo futuro.

Foto: Twitter ufficiale Roma