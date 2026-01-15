Il retroscena: Marusic ha accettato subito il rinnovo. La posizione di Basic

15/01/2026 | 14:25:31

Adam Marusic ha subito accettato il rinnovo di contratto con la Lazio, sottoscrivendo il nuovo impegno fino al 2029. E lo ha fatto con la consapevolezza di essere sempre più un punto di riferimento per i biancocelesti. Marusic aveva messo da parte qualsiasi tipo di proposta che era arrivata, almeno tre o quattro club si erano mossi per lui. Su Toma Basic la situazione è un po’ diversa, al primo giro di carte non c’è stata l’intesa malgrado l’offerta della Lazio appena sotto i due milioni a stagione. Il centrocampista croato in scadenza a giugno chiede di più, bisognerà aspettare il prossimo giro ma per il momento non ci sono accordi.

Foto: Instagram Marusic