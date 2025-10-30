Il retroscena: Martusciello nello staff Juve. Spalletti lo aveva cercato ai tempi del Napoli

30/10/2025 | 20:27:58

Giovanni Martusciello ha raggiunto nel pomeriggio la Continassa, pronto a mettersi a disposizione della Juventus. Una telefonata ieri di Daniele Baldini, uno dei collaboratori di Luciano Spalletti, per proporgli l’incarico che nella tarda mattinata Martusciello ha accettato. Per l’allenatore classe 1971 di Ischia si torna di un ritorno al passato, visto che era stato alla Juve nella stagione 2019-2020, quella dell’ultimo scudetto, come vice di Maurizio Sarri. Il grande rapporto con Spalletti risale ai tempi di Empoli e proprio l’ex commissario tecnico nella tarda primavera del 2021 lo aveva chiamato per coinvolgerlo nella missione a Napoli che avrebbe portato alla conquista del terzo tricolore. A quei tempi Martusciello preferì proseguire con Sarri alla Lazio, ma i rapporti si sono interrotti e ora le strade con Spalletti si ricongiungono.

foto sito lazio.

