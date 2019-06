Il retroscena: Mario Rui alla Roma, ritorno impossibile. Il Milan resta in pole

Si è parlato di un ritorno di Mario Rui alla Roma, ma possiamo sintetizzare così: impossibile. Sia perché non ci sono margini per una trattativa, sia soprattutto perché la Roma cerca un terzino con caratteristiche diverse, non a caso vorrebbe approfondire il discorso per Ismaily dello Shakhtar, pupillo di Fonseca. In pole per Mario Rui resta il Milan, una precisa richiesta di Giampaolo che lo ha allenato, ci sono già stati contatti con il Napoli in attesa di entrare nel vivo.

Foto: Twitter ufficiale Napoli