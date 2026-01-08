Il retroscena: Marianucci al Torino, con l’ok di Cairo si chiude

08/01/2026 | 23:20:43

Il Torino ha mosso passi importanti in direzione Marianucci, confermando la nostra esclusiva di dicembre. La Cremonese resta assolutamente in quota per il prestito secco, ma i contatti fitti tra il club granata e il Napoli hanno portato a una possibile svolta. Se Cairo darà l’ok per il diritto di riscatto alto, il Torino avrà ottime possibilità di arrivare al traguardo e di anticipare la concorrenza. Trascorrerà ancora qualche giorno, ma la situazione è in una fase che sta per entrare nel vialone decisivo.

foto instagram marianucci