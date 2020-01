Il retroscena: Marchi, la tribuna, la Juve Under 23. Domani a Torino per la firma

Ettore Manchi ieri non è andato in panchina in Monza-Como, una richiesta della Juve Under 23 che vuole chiudere al più presto l’operazione per utilizzarlo da titolare. A Monza solo panchina per Marchi, chiuso da quattro o cinque attaccanti, senza considerare l’arrivo di Mota Carvalho. Solo che Marchi è un uomo spogliatoio e Galliani ha riflettuto perché non avrebbe voluto perdere una pedina che fa gruppo. Ma ormai è tutto ok, domani Marchi è atteso a Torino per visite e firme.