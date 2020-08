Il retroscena: Maran-Genoa, si procede. E contatti con il Cagliari per liberarlo

Rolando Maran ha fatto le sue richieste al Genoa, ci sono le condizioni per andare avanti e per arrivare a tutti gli accordi. Al punto che dalla prima serata il Genoa è in contatto con il Cagliari per liberare Maran. Ricordiamo che il tecnico ha un contratto fino al 2022 per un totale di circa due milioni netti. Dobbiamo aspettare le intese definitive, ma i contatti tra Genoa e Cagliari sono un ulteriore indizio che il club rossoblù ha intenzione di andare fino in fondo con Maran. E sta cercando di trovare la completa quadratura, ecco perché serve un minimo di prudenza sulla strada che porta alle intese definitive.

Foto: twitter Cagliari