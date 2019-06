Il retroscena: Manolas, no stop Napoli. Entro stasera…

Kostas Manolas ha scelto il Napoli. E il Napoli ha scelto Kostas Manolas. Questa è una base imprescindibile che porta alla conseguenza di pensare che il tempo dovrebbe andare verso una soluzione positiva della vicenda. Ma ci sono cose da sistemare, da risolvere e paletti da superare. Una soluzione entro stasera? Non è semplice, il Napoli ci sta lavorando ma non è semplice che finisca tutto entro la mezzanotte. Quindi entro il 30 giugno come vorrebbe in linea di massima la Roma, ma comunque con la consapevolezza che nulla cambierebbe se si definisse nei prossimi giorni. Il Napoli lo ha messo in cima alla lista e lo ha scelto, esattamente come Manolas ha scelto il Napoli, ma bisogna portare pazienza.

Foto Twitter Roma