Il retroscena: Mandzukic per ora dice no a tutti. Se restasse, a gennaio…

Mario Mandzukic non è tipo da ultimi giorni di mercato. Ci spieghiamo: se proprio deve accettare una destinazione, deve essere lui farlo, senza costrizioni. Vedremo cosa accadrà fino a lunedì, ma la strada è questa, annesso e connesso il rischio di non finire in lista Champions. Mandzukic avrebbe detto sì al Manchester United, poi sappiamo com’è finita, ha memorizzato la proposta che la Juve ha fatto alla Roma, con tutte le difficoltà subito emerse. Ora potrebbe anche decidere di restare per poi scegliere una soluzione gradita a gennaio, Cina compresa. La stessa Cina che lo aveva corteggiato invano nelle precedenti sessioni di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Juventus