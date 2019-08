Il retroscena: Mandzukic-Barcellona e Miranda-Juve, lavori ancora in corso

Due sere fa vi abbiamo parlato del sondaggio del Barcellona per Mario Mandzukic. L’attaccante croato è un profilo che piace al club blaugrana, i contatti sono andati avanti anche nelle scorse ore, una situazione che può decollare negli ultimi giorni di mercato. Contestualmente, la Juve lavora ancora per Juan Miranda, laterale blaugrana classe 2000. Un nome che intriga non poco il club bianconero in prospettiva futura, ma sul quale – come riferito da fonti spagnole – c’è un forte interessamento dello Schalke che insiste per prelevare Miranda in prestito biennale.

Foto: Twitter ufficiale Juventus