Il retroscena: Mandzukic aspetta ancora. L’offerta Milan è tra 1,8 e 2 milioni fino a giugno

Mario Mandzukic ha deciso di aspettare tranquillamente la risposta del Milan dopo questo fine settimana, con la fiducia che possano spalancarsi le porte per un suo ritorno in Serie A. Mandzukic ha rinviato alla prossima settimana qualsiasi risposta ai club che in pressing lo stanno sollecitando a dare una risposta, dalla Turchia e dalla Russia. Mandzukic è convinto che il Milan sia un’opzione enorme, è pronto a mettersi a disposizione, l’ingaggio sarebbe tra 1,8 e 2 milioni fino a giugno. I contatti sono nati dal particolare che il Milan non discute l’importanza di Rebic, Leao e a maggior ragione di Ibrahimovic, altrimenti non sarebbero partiti i contatti proficui. Bisogna solo aspettare e Mandzukic lo farà fino a quando ci sarà una possibilità aperta (e oggi c’è) di indossare la maglia rossonera. Soltanto in un secondo momento prenderà in considerazione altre proposte.

Foto: Twitter Juventus