Il retroscena: Mandas si è ripreso la Lazio. Due nomi oscurati e un grande rilancio

21/09/2026 | 13:45:57

Christos Mandas si è ripreso la Lazio con prestazioni importanti, le prime cinque in campionato. Eppure ha attraversato un momento difficilissimo dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova: la sua prestazione era stata rivedibile (eufemismo) e una corrente di pensiero era quella di trovare una soluzione, accelerando il mercato. La Lazio aveva pensato (come già raccontato) a uno scambio di prestiti con Di Gregorio e si era informata su Kepa dell’Arsenal. Ma dopo un confronto ben oltre le interpretazioni umorali, la scelta di Gattuso è stata quella di puntare ancora su Mandas. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti…

Foto: Instagram Mandas