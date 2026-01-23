Il retroscena: Mandas-Bournemouth, c’è un indennizzo per la Lazio

Christos Mandas sarà il nuovo portiere del Bournemouth, confermando quanto vi abbiamo raccontato in più occasioni nelle ultime settimane. Il greco sarà a disposizione della Lazio per la trasferta della Lazio a Lecce, ma al rientro spiccherà il volo verso l’Inghilterra. Le cifre di massima prevedono 2 milioni per il prestito oneroso e 18 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo, potremmo sfondare anche quota 20. Il Bournemouth punta su Mandas e lo ha confermato corteggiandolo a lungo, ma all’interno dell’intesa c’è un indennizzo di circa 2 milioni a favore della Lazio se il portiere non fosse riscattato.

Foto: Instagram Mandas