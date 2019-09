Colpo di scena in casa Foggia. E’ infatti durata meno di un mese l’avventura di Amantino Mancini alla guida del club rossonero in Serie D. L’ex giocatore della Roma, che ha firmato lo scorso 7 agosto, si è dimesso dal ruolo di allenatore. Ora il Foggia ha proposto la panchina al direttore generale Ninni Corda, in attesa di una sua risposta.