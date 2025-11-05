Il retroscena: Mancini-Fiorentina, zero contatti. Vanoli guida il gruppo, ma…
05/11/2025 | 18:41:38
La Fiorentina ha deciso di rinviare alla sosta la decisione sul nuovo allenatore. Daniele Galloppa andrà in panchina domani in casa del Mainz (Conference League) e domenica pomeriggio a Marassi contro il Genoa sempre se la società non deciderà di intervenire prima. Bisogna precisare le posizione di alcuni candidati rispetto alle voci circolate nelle ultime ore: non ci sono stati contatti diretto o indiretti con Roberto Mancini. L’ex ct non era un piano per la Juventus che ha deciso di puntare solo su Spalletti e nelle ultime 48 ore non è stato nei pensieri della Fiorentina. Nulla escludiamo ma dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso per modificare gli attuali scenari. Dopo aver raggiunto lunedì sera un accordo con D’Aversa la Fiorentina ha deciso (almeno per ora) di non procedere, ha valutato Vanoli (che ora guida il gruppo, ma bisogna aspettare) e altri profili, concedendosi però una pausa di riflessione. il discorso vale per il direttore sportivo: la promozione di Roberto Goretti era scritta semplicemente perché il club di Commisso non ha valutato altre figure nell’organigramma. Se sarà una scelta momentanea o definitiva lo vedremo, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Cristiano Giuntoli, accostato alla Fiorentina, non ha avuto contatti di alcun tipo. Se le cose dovessero cambiare, sarebbe solo perché in un secondo momento i viola entreranno nell’ordine di idee di aggiungere nuova figura. A quel punto tutto potrebbe accadere, ma qualsiasi contatto sarebbe da mettere in piedi, di sicuro non apparterrebbe a un’idea accarezzata negli ultimi giorni.
Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita