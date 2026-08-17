Il retroscena: Malick Fofana ora è un passaparola. Perché la Roma è intrigata

17/08/2026 | 23:40:48

Tutto fuorché una sorpresa delle ultime ore. E se vogliamo anche degli ultimi giorni. Abbiamo continuato a parlare di Malick Fofana in orbita Roma persino durante la trattativa per sbloccare il trasferimento di Mora in giallorosso. E abbiamo aggiunto che si tratta di un’operazione a prescindere che la Roma vorrebbe fare per aggiungere un altro attaccante e regalare a Gasperini un talento – classe 2005 – di grande spessore. Un’altra svolta è stata quella svelata il 14 agosto quando abbiamo parlato di valutazione scesa rispetto ai 40-45 milioni iniziali. Scesa fino a 30 più eventuali bonus con l’apertura totale di Fofana che adesso pensa alla Champions con il suo Olympique Lione (domani l’andata contro il Fenerbahce) ma che ha in testa la Roma. Il crollo del cartellino dipende anche dalla necessità del club francese di fare cassa, non resta che aspettare.

Foto: sito Ligue 1