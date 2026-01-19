Il retroscena: Maldini-Napoli, ultimi contatti la scorsa settimana. E su Sterling…

19/01/2026 | 23:50:07

Daniel Maldini probabilmente lascerà l’Atalanta per una nuova esperienza, per lui sarebbe importante giocare con una maggiore continuità. Alla Juventus sarebbe l’alternativa a Yildiz, gli ultimi contatti con il Napoli risalgono alla scorsa settimana e almeno fin qui non sono stati approfonditi. Vedremo nei prossimi giorni, adesso gli azzurri sono concentrati sulla delicatissima trasferta Champions a Copenaghen. Restano confermati i contatti per Sterling, uno dei nomi che il Napoli sta valutando dopo quanto vi avevamo svelato la scorsa estate.

Foto: sito Atalanta