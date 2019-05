Il retroscena: Maldini-Milan, il sì è più vicino. Intanto Giampaolo…

Paolo Maldini deve dare una risposta al Milan che forse arriverà già nel weekend o al massimo nei primi giorni della prossima settimana. Maldini non ha sciolto tutte le riserve per il ruolo di direttore tecnico offertogli da Gazidis, l’orientamento è per il sì ma in questi casi contano solo le scelte definitive. Nel frattempo vi confermiamo quanto anticipato due sere fa: Marco Giampaolo, già contattato indirettamente, è il principale favorito per la panchina rossonera nel caso in cui Maldini accettasse la sopracitata proposta del Milan. L’alternativa sarebbe Simone Inzaghi, che però sta discutendo il rinnovo con la Lazio.

Foto: Twitter ufficiale Milan