Il retroscena: Maldini-Lazio, vertice e chiusura vicina. I dettagli

25/01/2026 | 22:42:08

Daniel Maldini viaggia a grandi passi verso la Lazio, siamo in chiusura. Oggi c’è stato un vertice tra il direttore sportivo Fabiani e l’agente Riso, è stato trovato un accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto sotto i 15 milioni. Lo scorso 10 gennaio vi avevamo raccontato che, malgrado le voci di una chiusura imminente, la Lazio aveva deciso di mantenere una posizione di stand-by. È andata così, fino a quando il club biancoceleste non ha deciso di affondare. Maldini sarà il vice Zaccagni.

