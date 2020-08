Il retroscena: Maldini in missione, il Milan si muove. Su Donnarumma…

Paolo Maldini lascerà Milano nei prossimi giorni, forse già nella giornata di domani. Il mercato del Milan entra nel vivo, ci sono alcuni nomi in bella evidenza, quelli di Aurier del Tottenham e Dumfries del PSV, senza dimenticare il centrocampista Florentino del Benfica, una strategia dello scorso gennaio che può diventare operativa presto. Il fatto che Maldini si muova significa che il Milan vuole entrare nel vivo del mercato. Su Paquetà confermiamo il forte interesse della Fiorentina, anticipato da gennaio, in un’operazione che potrebbe comprendere Milinkovic se il difensore non rinnovasse il contratto con la Fiorentina. Su Donnarumma confermiamo la nostra linea da sempre: davano il rinnovo per fatto un giorno sì e l’altro pure. Ancora non ci siamo, prosegue la linea di Raiola che aspetta il momento giusto per fare richieste importanti. Il Milan continua ad avere fiducia, ma serve il resto.

Foto: Milan twitter