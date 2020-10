Vincenzo Maiuri e il Foggia: non ci sono margini per ricucire. L’incompatibilità è totale, legata alle mosse di mercato e non ci sono state schiarite, andare avanti non ha più senso. Al punto che domani ci sarà l’esonero con risoluzione consensuale. L’esonero per consentire a Maiuri di trovare un altro club, la risoluzione per consentire al Foggia di non pagare quanto maturato.