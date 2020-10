Il retroscena: Maiuri-Foggia, frizioni in corso. Ma si cerca di ricucire

Vincenzo Maiuri è da pochi giorni il nuovo allenatore del Foggia, ma ci sono incomprensioni e frizioni che in qualche modo le parti stanno cercando di ricucire. Almeno questa è l’intenzione del club a pochi giorni dall’inizio del campionato. Intanto, in giornata Maiuri non ha diretto l’allenamento, evidentemente non ha gradito alcune cose, vedremo se legate alle operazioni di mercato. L’intenzione, almeno quella del Foggia, è di chiarire qualsiasi aspetto.

Foto: logo Foggia