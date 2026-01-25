Il retroscena: lungo colloquio tra Romagnoli e Sarri. Ora la decisione definitiva

26/01/2026 | 00:05:37

Alessio Romagnoli e soprattutto il suo entourage non hanno apprezzato molto il comunicato della Lazio che lo ha tolto dal mercato. Dopo le foto social di ieri, sull’account dello stesso club, e dopo che lo stesso difensore centrale aveva salutato tutti. L’ Al-Sadd gli ha prenotato due voli per stasera e per domattina (martedì). Romagnoli pensava di aver fatto un gesto importante partecipando alla trasferta di Lecce, qualcuno potrà dire “ha un contratto”, ma alle spalle ci sono promesse che lui ritiene non mantenute. In giornata Romagholi ha avuto un lungo dialogo con Sarri, gli ha comunicato con grande rispetto che la sua decisione è quella di andar via come gli aveva già detto nel confronto durante la scorsa settimana. Questo passaggio sarà fondamentale a prescindere dal comunicato, i rapporti sono ormai deteriorati e vanno oltre l’aspetto formale. Domanda: ma la Lazio può trattenere con la forza Romagnoli? Certo, c’è un impegno scritto fino al 30 giugno 2027, ma spesso contano altre cose rispetto a un foglio di carta. Quindi, la situazione va tenuta sotto controllo.

Foto: Instagram Romagnoli