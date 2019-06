Il retroscena: Lukaku, pazza voglia di Inter. Ha detto allo United…

Romelu Lukaku ha una pazza voglia di Inter. Lo ha confermato anche nelle recenti dichiarazioni, quando ha definito Antonio Conte il miglior allenatore del mondo. Il 12 giugno vi abbiamo svelato il sì dell’attaccante belga ai nerazzurri, un sì totale. Al punto che il classe ’93 ha comunicato all’Inter di essere disposto ad aspettare, mentre allo United ha detto di non voler prendere in considerazione altre proposte. Lukaku ha deciso: vuole l’Inter, con il club nerazzurro c’è un accordo di massima sull’ingaggio (da circa 8 milioni a stagione), ora non resta che trovare la giusta quadratura con il Manchester per il cartellino dello specialista belga. Ma la volontà del diretto interessato, come spesso accade, potrebbe fare la differenza…

Foto: Twitter personale Lukaku