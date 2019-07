Il retroscena: Lukaku, nessun rilancio Inter. Ma attenzione altissima

Romelu Lukaku resta sempre in cima alla lista dell’Inter, non ci risulta però un rilancio nelle ultime ore del club nerazzurro. L’attaccante belga è il profilo perfetto per Conte, un suo vecchio pallino, l’intenzione del club nerazzurro è quella di accontentare il neo allenatore. Ausilio nei giorni scorsi è volato in Inghilterra per parlare con il Manchester United, la richiesta dei Red Devils – come vi abbiamo raccontato – è stata enorme, 85 milioni di euro sull’unghia. L’Inter pensava di arrivare a 70, magari dilazionando il pagamento, ma il primo stop non significa che la partita sia chiusa, a maggior ragione considerato che il belga ha già fatto sapere di volersi trasferire in Italia. E il club nerazzurro vorrà ragionarci in modo da studiare la strategia per accontentare Conte. Al momento, però, ribadiamo che l’Inter non ha fatto alcun rilancio per Lukaku. Ma l’attenzione resta altissima…

Foto: Twitter ufficiale Premier League