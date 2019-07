Il retroscena: Lukaku, l’Inter è pronta! E l’accordo con lo Jiangsu per Miranda…

Romelu Lukaku, chiodo fisso dell’Inter. Leao è un’alternativa come Zapata, mentre Dzeko è soltanto un’attesa che va consumata senza fretta dopo i dialogo con la Roma dello scorso fine settimana. Un aiuto per finanziare l’operazione Lukaku potrebbe arrivare dalla cessione di Miranda allo Jiangsu, affare ormai in dirittura d’arrivo. Una cifra da inserire nell’offerta scritta che l’Inter ha intenzione di presentare al Manchester United e che abbia come base una cifra molto vicina ai 70 milioni (più bonus). Intanto i Red Devils continuano a tenere Lukaku fuori dai giochi e sono massimamente concentrati anche sulle operazioni in entrata.

Foto: Twitter ufficiale Premier League