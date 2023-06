Il retroscena: Lukaku aggrappato all’Inter. Le manovre di disturbo

Rispettiamo quasi tutti, non commentiamo le notizie degli altri. Andiamo oltre quindi rispetto alle voci su Lukaku e il Milan. Quello che possiamo dire è che, andando ben oltre le dichiarazioni di assoluta fedeltà rilasciate da Romelu non troppi mesi fa, la sua volontà oggi è davvero quella di restare all’Inter. E lo ha ribadito privatamente anche nelle ultimissime ore. Ha l’Arabia alle costole, sa che qualcuno potrebbe presentarsi al Chelsea con un’offerta congrua per il cartellino. Non è una situazione semplice, ma se la volontà conta più di qualsiasi altra cosa, quella di Romelu Lukaku non si è modificata di una virgola.

Foto: Instagram Inter