Il retroscena: Luis Alberto-Siviglia, ci sono ancora spiragli (malgrado Isco)

Per Luis Alberto al Siviglia ci sono ancora spiragli. Tutto questo malgrado l’arrivo di Isco, che il Siviglia ha annunciato questa mattina. Quest’ultimo ha caratteristiche diverse rispetto il Mago e questo lascia intendere che comunque dobbiamo lasciare degli spiragli, anche per il gradimento che Monchi ha – smentite a parte – nei riguardi del centrocampista offensivo che ha contratto in scadenza con la Lazio nel 2025. Quindi, bisogna attendere senza chiudere le porte. Luis Alberto ha contratto in scadenza nel 2025, la Lazio ha bloccato Ilic, può darsi che non ci siano tempi brevissimi, ma è una situazione da tenere, comunque, in considerazione.

Foto: Luis Alberto Instagram