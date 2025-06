Il retroscena: Lucca uno dei primi nomi di Gasp per la Roma. Il precedente di gennaio

01/06/2025 | 19:45:16

Lorenzo Lucca sarà inevitabilmente un uomo mercato in questa sessione. Lo hanno cercato e lo sanno cercando in tanti: il Milan ci aveva provato a gennaio, prima di virare sulla prima scelta Gimenez, Juve e Napoli lo hanno seguito e magari continueranno a farlo, l’Udinese ha sempre chiesto una base minima di 30 milioni. Ma attenzione a Gian Piero Gasperini che è un estimatore dell’attaccante, lo aveva chiesto all’Atalanta – come già raccontato – negli ultimi giorni della sessione invernale, troppo tardi per convincere l’Udinese. E non ci stupiremmo se proprio Lucca fosse uno dei nomi che Gasp segnalerà alla Roma all’interno di una campagna acquisti che deve ancora partire.

Foto: Instagram Udinese