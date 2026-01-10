Il retroscena: Lucca riflette sulle piste estere, nelle ultime ore proposto alla Juventus

10/01/2026 | 21:05:53

Il futuro di Lorenzo Lucca è tutto da scrivere a prescindere dalla situazione contrattuale che dovrebbe portare il Napoli a esercitare l’obbligo di riscatto. Vi abbiamo già parlato delle tre piste estere (Benfica, Porto e Nottingham Forest) con le riflessioni dell’attaccante che intende pensarci ancora un po’ prima di prendere una decisione definitiva, a partire da lunedì ne sapremo di più. Nelle ultime ore Lucca è stato proposto alla Juventus nel corso dei dialoghi con Riso che è lo stesso agente di Daniel Maldini. Un pour parler, l’ultima decisione spetterà a Lucca ma soprattutto al Napoli, prevedibilmente da lunedì in poi.

Foto: Instagram Napoli