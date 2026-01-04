Il retroscena: Lucca, quel dialogo tra Farioli e l’agente

04/01/2026 | 14:00:22

Lorenzo Lucca può lasciare il Napoli nei prossimi giorni, all’interno di valutazioni che sono state già fatte, ma servono le traiettorie giuste. Possiamo solo confermare che il Porto è interessato, nei giorni scorsi c’è stata una telefonata tra Farioli e l’agente dell’attaccante reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Ovviamente la concorrenza per il Porto non manca, non ci sono accordi ma l’apprezzamento non è in discussione. Su Lucca anche il Benfica e il Nottingham, presto il Napoli tirerà le somme.

Foto: Instagram Napoli