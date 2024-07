La Fiorentina ha preso Moise Kean, che nei prossimi giorni svolgerà le visite, e ora è alla ricerca di un esterno offensivo. Proprio per questo motivo non hanno fondamento le voci che vogliono i viola sulle tracce di Lorenzo Lucca, riscattato dall’Udinese diversi giorni fa. Non ci sono margini perché nasca una trattativa, Lucca resterà in Friuli oppure entrerà in altre operazioni.

Foto: Instagram Udinese