Il retroscena: Lucca, il Napoli e quello sconto sui bonus “facili”

16/07/2025 | 23:59:03

Lorenzo Lucca è pronto per il Napoli, visite programmate per domani. Il Napoli pagherà circa 35 milioni di base fissa, tra prestito molto oneroso e obbligo di riscatto. E ha avuto uno sconto sui bonus cosiddetti “facili”. Ci spieghiamo: inizialmente l’Udinese aveva chiesto 40 milioni con bonus semplici, anzi semplicissimi (10 presenze, i primi gol eccetera). Il Napoli ha che quei bonus avessero in buona partire un coefficiente più alto di difficoltà. Che poi se dovesse pagarli potremmo dire, scherzando un po’, che sarebbe anche felice di farlo per aver centrato i più importanti obiettivi di squadra nel corso della stagione. Quindi possiamo che l’Udinese è andata incontro al Napoli: 35 garantiti, bonus non tutti semplici e buona fortuna a tutti.

Foto: Instagram Lucca