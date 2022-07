Il retroscena: Lucca, il Bologna aveva programmato le visite. L’Ajax più veloce della luce

Il blitz dell’Ajax per Lorenzo Lucca è stato più veloce della luce. Ieri pomeriggio c’erano gli accordi tra Bologna e Pisa per circa 8 milioni più bonus, al punto che erano state programmate le visite nella città emiliana per la giornata di lunedì. Nel tardo pomeriggio di ieri l’irruzione dell’Ajax, che evidentemente stava lavorando nell’ombra, un’offerta di circa tre milioni superiore per il cartellino, un ingaggio più alto e il via libera. Lucca ha scelto subito l’Ajax, il Bologna è andato su tutte le furie ma ormai non c’erano margini per recuperare.