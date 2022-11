Il retroscena: Lucarelli-Ternana, un epilogo assurdo ma non sorprendente. I candidati

Cristiano Lucarelli viene esonerato malgrado un contratto fino al 2025 e una classifica eccellente. Il paradosso vuole che perda il posto dopo una sconfitta a Pisa, lui livornese doc. Ma l’esonero non può essere sorprendente perché da tempo si navigava a vista, i rapporti con il direttore sportivo Leone erano ben sotto i minimi sindacali. Il mega rinnovo del patron Bandecchi ha dovuto fare i conti con questa situazione e con un rapporto conflittuale. E ora? Se dovesse decidere lo stesso Leone, sarebbe da tenere in considerazione il profilo di Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto fino a giugno con la Samp. D’Aversa ha giocato e allenato a Lanciano dove Leone era il direttore sportivo, ma ha giocato anche a Terni. In caso contrario, tra gli altri profili andrebbero valutati Zenga, Iachini e non solo.