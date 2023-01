Il retroscena: Luca Pellegrini-Lazio, nessun veto Juve. Presto nuovo incontro

Luca Pellegrini resta un obiettivo concreto della Lazio, soprattutto è forte la volontà dell’esterno sinistro indossare la maglia biancoceleste. Malgrado una prima parte di stagione con l’Eintracht che gli ha dato soddisfazione e che lo porterebbe a giocare gli ottavi di Champions contro il Napoli a febbraio. A scanso di equivoci: non esiste alcun tipo di veto della Juve perché in lotta con la Lazio almeno per un posto in Champions. Le valutazioni sono economiche e verranno approfondire in un nuovo incontro nei prossimi giorni, dopo quello già avvenuto e al netto di qualsiasi smentita. Alla Lazio piace Parisi per giugno, esattamente come piace alla Fiorentina che lo aveva corteggiato la scorsa estate e poi c’erano state incomprensioni con l’Empoli. Ma gennaio i riflettori sono assolutamente puntati su Luca Pellegrini.

Foto: Instagram personale