Il retroscena: Lozano-Napoli, domani in agenda l’incontro con Raiola. Ma ora…

Hirving Lozano e il Napoli, domani è in agenda l’incontro con Mino Raiola per poter entrare nel vivo di una trattativa scandita da tempo e che ha il gradimento di Carlo Ancelotti. Proprio per questo motivo Mino Raiola è stato invitato in città e domani dovrebbe essere il giorno giusto per andare sempre più in profondità, ricordiamo che la valutazione è di circa 45 milioni (si discuterà anche dei diritti di immagine) e che il PSV (eliminato dalla Champions) ha aperto totalmente al Napoli. Nel frattempo bisogna capire anche l’entità dell’infortunio rimediato dal messicano questa sera in Eredivisie durante l’incontro contro il Den Haag.

Foto: Hitc