Il retroscena: Lorenzo Pellegrini non è nella lista della Fiorentina

18/08/2025 | 23:55:38

Lorenzo Pellegrini ha un contratto in scadenza con la Roma, un ingaggio importante e un futuro da scrivere. Potrebbe andar via se arrivassero proposte all’altezza, si parla di qualche pista in Premier. Di sicuro non è un nome nella lista della Fiorentina, a dispetto di qualche voce circolate nelle ultime ore. I viola sono a posto a centrocampo, ci potrebbe essere un esubero in quel reparto, ma Pellegrini non è un profilo da seguire con attenzione.

Foto: sito Roma