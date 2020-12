Il retroscena: Lopez-Cellino, lite ieri sera e addio. Il Brescia per ora a Gastaldello, pole Dionigi

Conoscendo Cellino, si poteva chiaramente immaginare che la sconfitta di Reggio Calabria avrebbe lasciato strascichi. Pur non avendo dodici titolari per Covid e problemi vari, pur avendo il presidente che non riesce a rialzare il Brescia ammesso che il suo più grande errore in passato era stato quello di esonerare Diego Lopez. Cosa che ha fatto anche in questa circostanza, dopo una lite nella serata di ieri che è stata l’anticamera dell’ennesima decisione ormai presa. Perinetti ha comunicato a Lopez l’esonero, la squadra (in ritiro) per il recupero contro la Cremonese verrà guidata da Gastaldello, in pole c’è Davide Dionigi che ha la grande occasione di tornare in B dopo averla sprecata ad Ascoli, non ottenendo la conferma malgrado una bella salvezza. Intanto, le scelte di Cellino a Brescia restano sempre più figlie dell’improvvisazione e di risultati scadenti.

Foto: Logo Brescia