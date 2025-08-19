Il retroscena: Lookman si allenerà a parte per due settimane

19/08/2025 | 17:49:13

Oggi Ademola Lookman è tornato a Zingonia. L’Atalanta non sapeva nulla, non aveva avuto comunicazioni ufficiali, aspettava il rientro del nigeriano entro la giornata di domani (mercoledì), ma l’attaccante ha giocato di anticipo. Non ci sono stati confronti e neanche chiarimenti rispetto a quanto accaduto, evidentemente sono cose che l’Atalanta risolverà internamente. Lookman si è allenato a parte, un personalizzato che ha sancito come i recenti problemi fisici siano stati risolti. La notizia è un’altra: Lookman si allenerà a parte per le prossime due settimane, facciamo fino aI primi giorni di settembre e poi vedremo. Il mercato? Noi consiglieremmo solo di aspettare senza correre troppo: non ci sono certezze, in un senso o nell’altro.

Foto: sito Atalanta