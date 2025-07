Il retroscena: Lookman (o chi per Lookman) rende sempre Thuram incedibile

16/07/2025 | 23:08:52

L’Inter farà di tutto per prendere Ademola Lookman, trovando le condizioni giuste e cercando di accontentare l’Atalanta. Ma una cosa va chiarita, a scanso di qualsiasi equivoco: Lookman (o chi per Lookman) l’Inter non ha la minima intenzione di mettere in discussione Marcus Thuram. Al netto di alcune voci recenti destituite di fondamento, possiamo tranquillamente aggiungere che per l’Inter Thuram è incedibile. E che l’idea sarebbe quella di utilizzarlo accanto a Lookman e alle spalle di Lautaro. Inutile aggiungere che Thuram più Lookman sarebbe il massimo o quasi per gli ultimi 30 metri.

Foto: Instagram Thuram