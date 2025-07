Il retroscena: Lookman, la verità sul Napoli. E l’Inter che si prepara

20/07/2025 | 14:36:01

Ademola Lookman e il Napoli: peccato che il “Corriere dello Sport” abbia voluto movimentare appena due o tre giorni dopo la chiara situazione legata all’Inter. Spieghiamo per chi, leggendo un titolo, va in ansia e interpreta a modo suo. Il Napoli aveva sondato Lookman un paio di settimane fa, l’Atalanta aveva chiesto in quel momento di non approfondire e la cosa è finita lì. Lookman piace a Conte anche se viene visto più come un esterno che taglia dentro il campo e che ha le giocate da seconda punta, mentre l’obiettivo è uno specialista classico. Il Napoli da quel momento si è fermato, cerca altre soluzioni, e le carte le ha in mano soltanto l’Inter. Anche perché oggi Lookman vuole solo l’Inter, non prende in considerazione altre soluzioni, aspetta che tra i club tutto sia ok per raggiungere i nuovi compagni. Soltanto in caso di naufragio tra Inter e Atalanta si potrebbe pensare a un’altra soluzione per Lookman, ma l’aria non è questa.