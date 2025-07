Il retroscena: Lookman, la strategia e la tempistica Inter. Non sarà un altro Koop

18/07/2025 | 23:04:50

L’Inter ha intenzione di procedere in direzione Lookman. Sapendo di aver la sponda favorevole, anche se nelle ultime ore c’è stato chi ha accostato diversi altri club al nigeriano. Ma guai a pensare che si tratti di un nuovo tormentone Koopmeiners, nel senso che i nerazzurri hanno intenzione di chiudere entro 10 giorni, facciamo fine luglio per largheggiare appena un po’. All’Inter risulta sempre che al nigeriano fosse stato promesso il via libera per 40 milioni, ma siccome l’Atalanta non ha la stessa idea aumentare l’offerta per arrivare a 50 milioni (45 più 5) potrebbe essere la soluzione per andare a dama. Soprattutto per non dilatare i tempi e per consegnare a Chivu un rinforzo di assoluto spessore. La missione dell’Inter è proprio questa: tutto su Lookman, entro dieci giorni.

Foto: Instagram Lookman